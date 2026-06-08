Von Zidane bis Haaland: Söhne eifern Vätern nach

In der Vergangenheit waren es 27 Familien, in denen jeweils ein Vater-Sohn-Duo für sich beanspruchen durfte, diese bei einer WM vertreten zu haben. Dieses Mal sind es – wohl auch aufgrund der aufgeblasenen Endrunde – so viele wie nie zuvor, wird der Kreis um gleich 33,3 Prozent erweitert.