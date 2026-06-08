Olympia-Dritte ruderte mit Helm zum Gesamtsieg

Mit einem zweiten Platz beim Finale in Marina di Castagneto krallte sich Ruder-Ass Magdalena Lobnig den Gesamtsieg beim „Filippi-Cup“ im Küstenrudern. Warum die Olympia-Dritte von 2021 mit Helm im Boot saß und bei welchem Traditionsrennen sie ihr Comeback im Flachwasser feiert.