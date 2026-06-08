Tschickautomat gesprengt: Teenies auf der Flucht

Mitten in der Nacht wurde ein Anrainer durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Nach eigenen Angaben lief er sofort zum Fenster, um nachzusehen, was passiert war. Wie die Polizei mitteilte, wurde um etwa 3 Uhr ein Zigarettenautomat vor einer Trafik offenbar mit „pyrotechnischen Gegenständen“ gesprengt.