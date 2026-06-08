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Anrainer hörte Knall

Tschickautomat gesprengt: Teenies auf der Flucht

Wien
08.06.2026 10:47
Die Jugendlichen sollen den Automaten in die Luft gesprengt und dann geflüchtet sein ...
Die Jugendlichen sollen den Automaten in die Luft gesprengt und dann geflüchtet sein (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreckmoment in Wien-Simmering: Ein lauter Knall sorgte in der Nacht auf Sonntag für Aufregung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Bei den Verdächtigen dürfte es sich um zwei Jugendliche handeln.

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Mitten in der Nacht wurde ein Anrainer durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Nach eigenen Angaben lief er sofort zum Fenster, um nachzusehen, was passiert war. Wie die Polizei mitteilte, wurde um etwa 3 Uhr ein Zigarettenautomat vor einer Trafik offenbar mit „pyrotechnischen Gegenständen“ gesprengt.

Fahndung bislang ohne Ergebnis
Der Zeuge beobachtete laut Polizeisprecher Markus Diettrich zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen. Daraufhin alarmierte der Anrainer umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern blieb jedoch erfolglos.

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Ob die Täter Zigaretten oder Bargeld erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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