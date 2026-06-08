Ist Margit Kraker das Gewissen unserer Nation?

Jüngst las sie der Regierung öffentlich die Leviten. Bei der seit Langem versprochenen Gesundheitsreform mahnte sie „mehr Tempo“ ein. Angesichts des wachsenden Finanzierungslochs plädierte sie offen dafür, das Pensionsantrittsalter ab sofort schrittweise zu erhöhen. Auch das Einsparvolumen von 2,5 Milliarden im kommenden Doppelbudget ist ihr nicht ambitioniert genug. Das „ewige Fortschreiben“ bei den Staatsausgaben funktioniere nicht mehr.