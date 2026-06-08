Sanfter Riese ist auch ein ganz liebevoller Papa

Auch wenn seine Erscheinung eindrucksvoll ist und sein Verhalten mitunter Furcht einflößend: Wenn es um seinen Sohn geht, ist er zahm wie ein Lamm. Im Zoo Schmiding bei Krenglbach (OÖ) ist Gorilla „Awembe“ ein liebevoller Papa und hat auch eine Engelsgeduld.
„Dieses Verhalten ist wirklich nicht selbstverständlich,“ erklärt Zoologin Daniela Artmann. Denn in Schmiding zeigt sich Silberrücken „Awembe“ von seiner ganz sanften Seite. Er und sein zweijähriger Sohn „Jabari“ zeigen eine außergewöhnlich enge Vater-Sohn Beziehung, die sowohl Tierpfleger als auch Besucher begeistert.
Der Sohnemann sucht immer wieder die Nähe zu seinem Vater, klettert auf ihm herum, kuschelt sich an ihn, stupst ihn frech oder versucht ihn zum Rangeln aufzufordern. Doch während andere männliche Gorillas ihren Nachwuchs oft ignorieren und gegebenenfalls wegschicken, hat „Awambe“ viel Geduld und bewahrt Ruhe.
Seltenes Verhalten
„Natürlich spielt der Silberrücken in einer Gorillagruppe immer eine wichtige Rolle, er ist schließlich Beschützer und Anführer. Häufig zeigt sich das in einem aufbrausenden Verhalten. Dass ,Awembe‘ so viel Körperkontakt und spielerische Interaktionen zulässt, sieht man nicht bei jedem Gorillamännchen“, so Artmann. Und „Jabari“? Der lernt viel von seinem Vater, indem er ihn nachahmt, etwa beim berühmten Brusttrommeln.
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