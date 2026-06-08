Sanfter Riese ist auch ein ganz liebevoller Papa

Seltenes Verhalten

„Natürlich spielt der Silberrücken in einer Gorillagruppe immer eine wichtige Rolle, er ist schließlich Beschützer und Anführer. Häufig zeigt sich das in einem aufbrausenden Verhalten. Dass ,Awembe‘ so viel Körperkontakt und spielerische Interaktionen zulässt, sieht man nicht bei jedem Gorillamännchen“, so Artmann. Und „Jabari“? Der lernt viel von seinem Vater, indem er ihn nachahmt, etwa beim berühmten Brusttrommeln.