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Warum der Fußball sehr wohl politisch ist

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.06.2026 05:00
US-Präsident Donald Trump nannte FIFA-Präsident Gianni Infantino den „King of Soccer“.
US-Präsident Donald Trump nannte FIFA-Präsident Gianni Infantino den „King of Soccer“.(Bild: EPA/Annabelle Gordon / POOL)
Porträt von Peter Filzmaier
Von Peter Filzmaier

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Dabei geht es um viel mehr als 22 schwitzende Männer, die 90 Minuten oder länger einem Ball nachlaufen. Jedes Spiel dreht sich genauso um Politik, obwohl das viele nicht wahrhaben wollen.

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  • Die FIFA als Weltfußballverband hat sich selbst und somit allen Teilnehmerländern politische Ziele gesetzt. In den Artikeln 2 und 3 der FIFA-Statuten sind Völkerverständigung und Menschenrechte sowie vor allem Anti-Diskriminierung und der Kampf gegen Rassismus als Zielsetzung genannt. Mehr Politik geht nicht.
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