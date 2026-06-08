Warum der Fußball sehr wohl politisch ist

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Dabei geht es um viel mehr als 22 schwitzende Männer, die 90 Minuten oder länger einem Ball nachlaufen. Jedes Spiel dreht sich genauso um Politik, obwohl das viele nicht wahrhaben wollen.
Die FIFA als Weltfußballverband hat sich selbst und somit allen Teilnehmerländern politische Ziele gesetzt. In den Artikeln 2 und 3 der FIFA-Statuten sind Völkerverständigung und Menschenrechte sowie vor allem Anti-Diskriminierung und der Kampf gegen Rassismus als Zielsetzung genannt. Mehr Politik geht nicht.
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