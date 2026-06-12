Länger als der Erste Weltkrieg

Die Invasion Russlands in die Ukraine 2022 ist nicht der erste militärische Konflikt, der als Blitzkrieg geplant war. Das Problem von Blitzkriegen sind die ersten vier Jahre und: Wie komme ich da wieder raus? Was mache ich mit frustrierten Kriegsheimkehrern – eine gefährliche Sache, wie nach 1918 die Soldatenunruhen in Deutschland („Dolchstoßlegende“) und Russland (Aufstand von Kronstadt) zeigen.