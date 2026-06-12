Das Budget mit dem Limbo-Trick

Üblich bei der Budgetpräsentation ist es, einen Schuldigen zu finden, der ein besseres Ergebnis verhindert hat. Etwa die Kriege in aller Welt. Hoppla, da ist was dran, aber: Das Budgetproblem bestand schon vorher. Aha, was dann? Natürlich, die Pandemie, bereits vergessen? Nein, auch nicht die Parole „Koste es, was es wolle.“ Steuergeld wurde mit beiden Händen ausgegeben und riesige Schulden gemacht.