Schimpansen-Allianzen mündeten in „Bürgerkrieg“

Seit 1995 beobachtete ein Team um Aaron Sandel von der University of Texas in Austin die rund 200 Tiere umfassende Ngogo-Gruppe. Damit war sie weitaus größer als andere bekannte Schimpansengruppen. Forschende vermuten, dass die Größe der Gruppe und frühere Konflikte mit Nachbarn – die nahezu ausgelöscht und deren Weibchen integriert wurden – die Stabilität schwächten.