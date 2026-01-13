Nachtigallen liefern sich Sing-Duelle mit Rivalen

Reagieren auf ihren Konkurrenten

Die Tiere können bei Pfeifduellen Tonlängen flexibel variieren – und bei Antworten auf komplexe Gesänge je nach Kombination teilweise entweder primär die Tonhöhe oder die Länge der Silben anpassen. Laut Leipziger Forschern ist die spontane und flexible Koordination der eigenen Lautäußerungen eine hochkomplexe Hirnleistung. Menschen machen das auch, sie passen oft unbewusst Sprechgeschwindigkeit und Satzlänge an ihr Gegenüber an.