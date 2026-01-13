Nachtigallen liefern sich Sing-Duelle mit Rivalen

Nur wenige Tiere können gerade Gehörtes verarbeiten und sofort passende Antworten geben. Dazu gehören zum Beispiel Delfine oder Papageien – und die Nachtigall, wie Forschende jetzt herausgefunden haben. Der Vogel setzt diese Fähigkeit auch ganz gezielt ein.
Nachtigallmännchen passen ihren Gesang blitzschnell an den von Rivalen an. Damit signalisieren sie: „Was auch immer du singst, ich sing es besser!“ Das fanden Forschende aus Deutschland und Österreich heraus. Der Vogel synchronisiert dazu „in Echtzeit“ Tonhöhen und Tonlängen, hieß es vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz.
Gerade angesichts des umfassenden Gesangsrepertoires von Nachtigallen sei dies eine „stimmliche Meisterleistung“, erklärte das Leipziger Institut. Männliche Exemplare nutzten diese Fähigkeiten bei ihrer Konkurrenz um Territorien und Weibchen.
Reagieren auf ihren Konkurrenten
Die Tiere können bei Pfeifduellen Tonlängen flexibel variieren – und bei Antworten auf komplexe Gesänge je nach Kombination teilweise entweder primär die Tonhöhe oder die Länge der Silben anpassen. Laut Leipziger Forschern ist die spontane und flexible Koordination der eigenen Lautäußerungen eine hochkomplexe Hirnleistung. Menschen machen das auch, sie passen oft unbewusst Sprechgeschwindigkeit und Satzlänge an ihr Gegenüber an.
Auch Delfine und Papageien haben diese Fähigkeit und nutzen sie zu unterschiedlichen Zwecken, erklärten die Expertinnen und Experten. Delfine ahmen Laute nach, um über längere Distanz in Kontakt zu bleiben. Papageien finden sich damit in sozialen Hierarchien zurecht.
ISTA-Forschende dabei
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts arbeiteten bei der nun im Fachblatt „Current Biology“ veröffentlichten Untersuchung mit Forschenden am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) aus Klosterneuburg (NÖ) zusammen. Sie vertieften und vervollständigten frühere Kenntnisse zur Nachahmung von Tonhöhen durch männliche Nachtigallen.
