Rumäniens Premier wurde das Vertrauen entzogen

PSD stellt Regierungschef Ultimatum

Die PSD-Spitze stellte dem Premier am Montagabend zudem ein Ultimatum: Sollte er nicht binnen 72 Stunden zurücktreten, werde man die eigenen Minister aus seinem Kabinett abziehen. Bolojan lehnt einen Rücktritt vom Amt indes ab – er sei bereit, mit einer Minderheitsregierung weiterzumachen. Doch sind weder PSD noch die oppositionelle ultrarechte AUR gewillt, ein Minderheitskabinett zu dulden – beide Parteien drohen daher mit Misstrauensanträgen gegen Bolojan und sein Restkabinett.