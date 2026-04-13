Das Schöne muss nicht nur in der Ferne liegen

Der Krieg im Iran sorgt nicht nur für hohe Spritpreise, auch die Kosten für Kerosin gehen nach oben. Manche Airlines haben ihr Angebot bereits zurückgefahren, Teile des Luftraums in der Golfregion sind zudem gesperrt. Austrian Airlines hat zuletzt bestätigt, dass Fliegen teurer wird. Noch scheint sich das nicht auf die Reiselust auszuwirken, wie Martin Horvath von Komet Reisen meint. Die Kunden hätten nur zu Beginn des Krieges abgewartet, mittlerweile würden aber wieder Fernreisen, etwa zu den Malediven, gebucht.