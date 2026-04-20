Echte Spürnasen! Das Geheimnis der 99ers-Scouts

Die 99ers schweben weiter auf Wolke sieben, eilen auch in der Finalserie gegen Pustertal von Sieg zu Sieg und sind in der Eishockey-Liga zum ersten Mal in der Klubgeschichte auf Meisterkurs. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen, sprach mit den sportlichen „Architekten“ des Erfolgs: Philipp Pinter und Ben Grundauer.
Wenn man sich den Spielerkader der Graz99ers heuer ansieht, findet man eigentlich keine Schwächen. Jeder Mannschaftsteil greift perfekt ineinander – von hinten bis vorne ist das eine stimmige Truppe. Eine, die heuer nach dem großen Meister-Coup greift. Doch dahinter steckt jede Menge Arbeit.
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