Echte Spürnasen! Das Geheimnis der 99ers-Scouts

Die 99ers schweben weiter auf Wolke sieben, eilen auch in der Finalserie gegen Pustertal von Sieg zu Sieg und sind in der Eishockey-Liga zum ersten Mal in der Klubgeschichte auf Meisterkurs. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen, sprach mit den sportlichen „Architekten“ des Erfolgs: Philipp Pinter und Ben Grundauer.