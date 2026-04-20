Videos: Russische Lehrer lesen Hitler-Rede vor

Künstler will Faschismus aufzeigen

Die Aktion ist eine von mehreren, mit denen der Künstler die problematischen Zustände in Russland und an russischen Schulen aufdecken will. „Ich habe keinen Zweifel, dass in Russland ein Para-Faschismus herrscht“, sagte er in einem Interview mit „Ntv“. Auch wenn sie sich nicht dazu bekennen würden, „de facto praktizieren sie ihn.“, so Bochan. Das wolle er der Öffentlichkeit zeigen.