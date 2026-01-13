Reiselust trotz Teuerungen auch 2026 ungebrochen

Österreich und USA im Minus

Die meisten urlauben im europäischen Ausland oder in Österreich. Fast ein Viertel zieht für seinen Haupturlaub eine Fernreise in Betracht. Als Destination deutlich weniger gefragt als im Vorjahr sind Österreich und die USA. 66 Prozent wollen heuer auch einen Urlaub in Österreich machen – das sind um sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Top-Fernreiseziel ist heuer Thailand mit 15 Prozent.