England ruft! Neuer Job für Ex-Salzburger Rose

Bis März 2025 Leipzig-Trainer

Damit kehrt Rose, der in der deutschen Bundesliga auch schon bei Borussia Mönchengladbach tätig war, nach über einem Jahr ins Trainergeschäft zurück. Der 49-Jährige war Ende März 2025 in Leipzig von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft Ende Juni aus, eine Ablöse ist deswegen nicht fällig.