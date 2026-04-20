Ilzers Erben trumpfen im Krimi um den Aufstieg auf

Kleines Puch ganz groß! Im Titelkampf der 1. Klasse Süd/Ost A hatten die Mannen aus der Heimat von Christian Ilzer allen Grund zu jubeln. Nach dem Sieg im Spitzenspiel liegen sie auf Aufstiegskurs. Und die kleine Gemeinde schaffte es sogar ins Fernsehen.
Dass das kleine Örtchen Puch bei Weiz Thema in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ ist, kommt nicht alle Tage vor. Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer war kürzlich zu Gast in der Sendung und sollte ein Statement zum Titelkampf der Pucher abgeben, stammt er doch aus der Gemeinde.
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