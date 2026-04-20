Auch Schloss Gamlitz beantragt Konkursverfahren

Nachdem die Domaines Kilger Gastro GmbH, zu der Jagl- und Stupperhof in den südsteirischen Weinbergen gehörten, erst kürzlich ein Sanierungsverfahren beantragt haben, trifft es nun auch das Schloss Gamlitz. Wie AKV und KSV1870 am Montag mitteilen, stellt die Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht für ZRS Graz.