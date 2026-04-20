Auch Schloss Gamlitz beantragt Konkursverfahren

Mit der Eröffnung eines Konkursverfahrens des Schloss Gamlitz ist die nächste Pleite eines Kilger-Unternehmens besiegelt. Nach einer kurzen Übergangsphase soll der Betrieb liquidiert werden. Betroffen sind 15 Dienstnehmer.
Nachdem die Domaines Kilger Gastro GmbH, zu der Jagl- und Stupperhof in den südsteirischen Weinbergen gehörten, erst kürzlich ein Sanierungsverfahren beantragt haben, trifft es nun auch das Schloss Gamlitz. Wie AKV und KSV1870 am Montag mitteilen, stellt die Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht für ZRS Graz.
Dadurch stellt eine weitere Gesellschaft im Einflussbereich des deutschen Investors einen Insolvenzantrag. Von der Pleite betroffen sind 57 Gläubiger und 15 Dienstnehmer. Passiva in der Höhe von rund 2,13 Millionen Euro stehen Aktiva von lediglich 27.000 Euro gegenüber.
Das Unternehmen soll ersten Informationen zufolge nur kurzfristig fortgeführt werden. Nach dieser Übergangsphase soll der Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt und das Unternehmen liquidiert werden.
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