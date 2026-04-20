Feueralarm: Erneut bangte Seefeld um Pfarrkirche

Genau eine Woche nach dem verheerenden Großbrand beim Hotel Klosterbräu im Tiroler Wintersportort Seefeld musste die Feuerwehr am Montagabend erneut ausrücken. Und wieder galt die Sorge der Pfarrkirche, die bereits beim Brand des Fünf-Sterne-Hauses bedroht war.
„Brand Sonderbau, Pfarrkirche St. Oswald“ lautete die Meldung, die kurz vor 18.30 Uhr bei der Leitstelle Tirol einging. Die Feuerwehr Seefeld rückte zur Kirche aus, vielfach wohl noch mit den Erinnerungen an die Einsätze der vergangenen Tage im Hinterkopf. Diesmal konnten die Feuerwehrleute aber schnell wieder abziehen – es handelte sich zum Glück nur um einen Fehlalarm.
„Es gab kein Brandgeschehen“, gab die Leitstelle Tirol gegenüber der „Krone“ Entwarnung. Stattdessen dürften Dampfstrahlerarbeiten am Kirchturm falsch interpretiert worden, der Dampf für Rauch gehalten worden sein.
Großbrand zerstörte Teil von Hotel
Eine große Erleichterung, schließlich haben die Kirche, die umliegenden Gebäude und der gesamte Wintersportort in den vergangenen Tagen genug gebangt und auch schmerzliche Verluste hinnehmen müssen: Das bekannte Hotel „Klosterbräu“ ging am vergangenen Montagabend in Flammen auf. Ein Teil des Luxushotels wurde beim Brand in der Nacht auf Dienstag zerstört. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte der Brand bei der Decke im zweiten Obergeschoss ausgebrochen sein.
Kirche konnte gerettet werden
Die Feuerwehren der Umgebung waren mit Hunderten Kräften an Ort und Stelle, um den Brand zu bekämpfen. Das Feuer drohte auch auf die angrenzende Kirche überzugreifen. Diese konnte jedoch verhindert werden. Freiwillige hatten zuvor sakrale Gegenstände ins Freie gebracht, bevor das Gebäude wegen Einsturzgefahr gesperrt werden musste. Am nächsten Tag erklang jedoch bereits wieder die Orgel.
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