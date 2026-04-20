Feueralarm: Erneut bangte Seefeld um Pfarrkirche

Großbrand zerstörte Teil von Hotel

Eine große Erleichterung, schließlich haben die Kirche, die umliegenden Gebäude und der gesamte Wintersportort in den vergangenen Tagen genug gebangt und auch schmerzliche Verluste hinnehmen müssen: Das bekannte Hotel „Klosterbräu“ ging am vergangenen Montagabend in Flammen auf. Ein Teil des Luxushotels wurde beim Brand in der Nacht auf Dienstag zerstört. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte der Brand bei der Decke im zweiten Obergeschoss ausgebrochen sein.