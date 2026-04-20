Handball – Das Magazin

Das sind die HLA-Viertelfinal-Playoffs 2026!

Handball - Das Magazin
20.04.2026 19:25
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22 Spieltage sind im HLA Meisterliga-Grunddurchgang rum, ab Anfang Mai geht es in die Viertelfinal-Playoffs. In „Handball – Das Magazin“ schalten wir zu den Top-Vier der Liga und die jeweiligen Vereinsvertreter sprechen über den gepickten Gegner. Außerdem sprechen wir mit Matthias Führer (HLA Meisterliga Marketing & Sales) über die bevorstehenden ÖHB-Cup-Finals sowie den DHB-Pokal, wo sich Lukas Herburger mit den Berliner Füchsen durchsetzen konnte.

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