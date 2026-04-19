E-Akku explodierte: Familie nach Knall im Spital

Kurz vor 5 Uhr ertönte in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck (Tirol) ein heftiger Knall. In einer Wohnung im ersten Obergeschoß gab es eine Explosion. Die Drei Bewohner, eine 32-jährige Frau aus Somalia, ein 26-jähriger Mann aus Somalia und ein zweijähriges Kind wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen.