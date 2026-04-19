E-Akku explodierte: Familie nach Knall im Spital

Zu einer heftigen Explosion kam es am Sonntagmorgen in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck. Im Bereich des Wohnzimmers explodierte ein Akku. Durch die Detonation wurde sogar der Fensterbau aus der Fassade gerissen. Drei Personen, darunter ein zweijähriges Kind, wurden ins Spital gebracht.
Kurz vor 5 Uhr ertönte in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck (Tirol) ein heftiger Knall. In einer Wohnung im ersten Obergeschoß gab es eine Explosion. Die Drei Bewohner, eine 32-jährige Frau aus Somalia, ein 26-jähriger Mann aus Somalia und ein zweijähriges Kind wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen.
Im Bereich des Wohnzimmers dürfte ein angesteckter Akku eines E-Rollers explodiert sein. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Die drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.
„Durch die explosionsartige Ausgasung und die Hitzeentwicklung wurde sogar der Fensterbau aus der Fassade gehoben“, heißt es seitens der Polizei auf Anfrage der „Krone“. Der Akku wurde von der Feuerwehr auf das Gelände der Berufsfeuerwehr gebracht und fachgerecht entsorgt.
Die Explosion ausgelöst dürfte nach ersten Ermittlungen ein angesteckter Akku eines E-Rollers haben.
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