Mutige Lebensretter in der dunkelsten Stunde

Als wesentliche Voraussetzungen dafür gelten: Es muss eine konkrete und sicher bezeugte Rettungsaktion von Juden seitens einer nichtjüdischen Person vorliegen. Die Person muss bei dem Versuch, Juden zu retten, ihr eigenes Leben oder ihre Freiheit riskiert haben und es darf kein Verlangen einer Gegenleistung für die gewährte Hilfeleistung gegeben haben.