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Konferenz mit Bayern und Wolfsburg ab 15.30 Uhr

Deutsche Bundesliga
25.04.2026 04:54
Bayerns Konrad Laimer
Bayerns Konrad Laimer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

31. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga. Wir berichten live ab 15.30 Uhr von fünf Spielen in der Konferenz – siehe Ticker unten.

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