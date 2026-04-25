Putins Biker starten Tour in Deutschland

Den Trend sieht auch der Vertreter der „Nachtwölfe“ („Notschnyje Wolki“) in Deutschland, Denis Naletow. Er nennt zwar keine Zahlen. Aber trotz möglicher Beobachtung durch deutsche Behörden und Sanktionen werde in diesem Jahr mit der internationalen Bikertour „Wege des Sieges“ an den Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs erinnert. Das sagte er in einer von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS organisierten Videoschaltung. Einige ultranationalistische Mitglieder des Clubs sind wegen ihrer Unterstützung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit Sanktionen belegt.