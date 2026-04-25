Sollten Arbeitslose Jobs ablehnen dürfen?



Berufsschutz ausdehnen?

Der Berufsschutz stellt sicher, dass Arbeitslose für einen befristeten Zeitraum keine Stellen annehmen müssen, die deutlich unter ihrem bisherigen Qualifikationsniveau oder außerhalb ihres erlernten Berufsfeldes liegen. Zur Frage, wie lange dieser Schutz gelten soll oder ob er beim Bezug von Notstandshilfe überhaupt noch gerechtfertigt ist, zeigen sich die Leserinnen und Leser gespalten:



