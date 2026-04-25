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Sonnenschein pur

Über 26 Grad: Hier schaute heute der Sommer vorbei

Österreich
25.04.2026 16:25
26 Grad und mehr: Am Samstag hielt der Sommer in Österreich kurz Einzug (Symbolbild).
26 Grad und mehr: Am Samstag hielt der Sommer in Österreich kurz Einzug (Symbolbild).(Bild: Irina Schmidt - stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Nahezu ungetrübter Sonnenschein hat am Samstag in ganz Österreich für sommerliche Stimmung gesorgt. Denn Wolken waren wahrlich Mangelware. Der Blick auf das Thermometer bestätigte in vielen Regionen auch die Sommervisite: Denn stellenweise wurden sogar mehr als 26 Grad erreicht. 

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Die Nase vorn in Sachen Wärme hatte am Samstag vor allem der Süden Österreichs, wie die Messdaten der Unwetterzentrale zeigen. Mit Stand 16 Uhr verzeichnete Ferlach (Bezirk Klagenfurt/Land) 26,7 Grad, gefolgt von St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg/Kärnten) 26,5 Grad und Dellach (Bezirk Spittal an der Drau/Kärnten) sowie Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld/Steiermark) mit jeweils 26,3 Grad.

Nur knapp dahinter landeten Pernegg an der Mur (Bezirk Bruck/Mürzzuschlag/Steiermark) und Mittewald an der Drau (Bezirk Lienz/Osttirol) mit jeweils 26,1 Grad. Für einen Sommertag reichte es aber auch locker in Hermagor (Bezirk Hermagor/Kärnten), Lienz (Bezirk Lienz/Osttirol) und Graz-Strassgang (Bezirk Graz-Stadt/Steiermark) mit je 26 Grad. 

Die Kältepole zur „Abkühlung“
Sollte bereits jetzt eine Abkühlung nötig sein: Der Samstag wartet auch mit Minusgraden auf – die aber natürlich in den Nachtstunden gemessen wurden. Bibbern musste man etwa in Liebenau-Gugu (Bezirk Freistadt/Oberösterreich) bei minus 6,1. Recht „zapfig“ zu ging es auch in Schwarzau im Freiwald (Bezirk Gmünd/Niederösterreich) mit minus 5,1 Grad. St. Michael im Lungau (Bezirk Tamsweg/Salzburg) komplettiert die Top-3-Kältespots im Land mit minus 4,4 Grad.

Und was bringt das restliche Wochenende? Eigentlich nicht viel Neues. Laut Prognose von Geosphere Austria sind auch am Sonntag Temperaturen von 26 Grad – etwa im Süden und Osten – hier vor allem im Burgenland – durchaus in Reichweite. Dazu startet der Tag sonnig, ehe vom Westen her Wolkenfelder den Sonnenschein trüben. Es sollte aber trocken bleiben. 

Und auch die neue Woche startet mit teils sogar wolkenlosem Himmel und Sonnenschein. Ab dem Nachmittag ziehen am Montag dann jedoch Quellwolken auf, im Westen und Süden können Regenschauer niedergehen. In den übrigen Regionen soll es laut Prognose aber trocken durch den Tag gehen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 24 Grad.

Österreich
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Bregenz
Wetterdaten:

Unbeständig präsentiert sich der Dienstag. Wolken dominieren an diesem Tag den Himmel, zwischendurch kann sich aber auch ein wenig die Sonne durchsetzen. Mit lokalen Regenschauern muss aber vor allem südlich des Alpenhauptkammes von Tirol und Osttirol, über die Steiermark und Kärnten bis ins Burgenland gerechnet werden. Im Südwesten des Landes sind auch Gewitter möglich. Es bleibt etwas kühler als zuletzt, zwischen 17 und 22 Grad sind möglich.

Ähnliches Bild auch am Mittwoch: Im Süden und Südwesten kann es bereits ab dem Vormittag zu regnen beginnen. Auch Gewitter können dabei sein. Im Norden und Osten zeigt sich aber die Sonne. Die Temperaturen gehen noch einmal etwas zurück, mit 10 bis 20 Grad seien die Tageshöchsttemperaturen erreicht, so Geosphere. Am wärmsten wird es im Westen.

Viel Sonnenschein gibt es dann wieder am Donnerstag. Wolken geben nur ganz im Südwesten ein harmloses Gastspiel. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag – 11 bis 20 Grad werden erreicht.

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