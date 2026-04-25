Über 26 Grad: Hier schaute heute der Sommer vorbei

Unbeständig präsentiert sich der Dienstag. Wolken dominieren an diesem Tag den Himmel, zwischendurch kann sich aber auch ein wenig die Sonne durchsetzen. Mit lokalen Regenschauern muss aber vor allem südlich des Alpenhauptkammes von Tirol und Osttirol, über die Steiermark und Kärnten bis ins Burgenland gerechnet werden. Im Südwesten des Landes sind auch Gewitter möglich. Es bleibt etwas kühler als zuletzt, zwischen 17 und 22 Grad sind möglich.