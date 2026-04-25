Wie stark ist die Weltmacht China wirklich?

Wer heute auf die Volksrepublik China blickt, sieht ein Land der Superlative. Ein Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar (2025), eine technologische Aufholjagd bei künstlicher Intelligenz und eine militärische Präsenz, die den Westen herausfordert. Die Bilder von disziplinierten Delegierten in der Großen Halle des Volkes täuschen über eine Realität hinweg, die von ökonomischem Druck und sozialem Rückzug geprägt ist.