Wie stark ist die Weltmacht China wirklich?

Nach außen gibt sich China als unaufhaltsame Weltmacht. Doch hinter den Kulissen der Pekinger Parteitage gärt es. Eine schwächelnde Wirtschaft, eine Jugend ohne Perspektive und die gefährliche Fixierung auf Taiwan zeigen die tiefe Verunsicherung eines autoritären Systems.
Wer heute auf die Volksrepublik China blickt, sieht ein Land der Superlative. Ein Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar (2025), eine technologische Aufholjagd bei künstlicher Intelligenz und eine militärische Präsenz, die den Westen herausfordert. Die Bilder von disziplinierten Delegierten in der Großen Halle des Volkes täuschen über eine Realität hinweg, die von ökonomischem Druck und sozialem Rückzug geprägt ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.