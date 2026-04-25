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Regime unter Druck

Wie stark ist die Weltmacht China wirklich?

Außenpolitik
25.04.2026 16:11
Selbst jene, die vom System am meisten profitiert haben, sind nun von Staatschef Xi Jinping ...
Selbst jene, die vom System am meisten profitiert haben, sind nun von Staatschef Xi Jinping enttäuscht.(Bild: EPA/HARUNA FURUHASHI / POOL)
Porträt von Clemens Zavarsky
Von Clemens Zavarsky

Nach außen gibt sich China als unaufhaltsame Weltmacht. Doch hinter den Kulissen der Pekinger Parteitage gärt es. Eine schwächelnde Wirtschaft, eine Jugend ohne Perspektive und die gefährliche Fixierung auf Taiwan zeigen die tiefe Verunsicherung eines autoritären Systems.

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Wer heute auf die Volksrepublik China blickt, sieht ein Land der Superlative. Ein Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar (2025), eine technologische Aufholjagd bei künstlicher Intelligenz und eine militärische Präsenz, die den Westen herausfordert. Die Bilder von disziplinierten Delegierten in der Großen Halle des Volkes täuschen über eine Realität hinweg, die von ökonomischem Druck und sozialem Rückzug geprägt ist.

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