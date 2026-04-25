Paris und Athen stärken Verteidigungsbande

Mitsotakis betonte, Europa müsse seine strategische Autonomie stärken, um sich in einer zunehmend unsicheren Welt behaupten zu können. „Der Kern unserer Vereinbarungen ist die Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung“, erklärte er. Mit Blick auf den Nahen Osten betonte der Premierminister die Rolle Griechenlands als glaubwürdiger Gesprächspartner und verwies auf den Beitrag des Landes zu diplomatischen Bemühungen, insbesondere im Zusammenhang mit einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Zudem hob er das gemeinsame Interesse am Schutz christlicher Gemeinschaften sowie an der Sicherung der freien Schifffahrt hervor.