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Junge Klassik

Klingende „Landpartie“ im Linzer Brucknerhaus

Oberösterreich
25.04.2026 16:00
Leonhard Gaiggs Werke wurden u.a. im Künstlerhaus Wien und in Dublin uraufgeführt.
Leonhard Gaiggs Werke wurden u.a. im Künstlerhaus Wien und in Dublin uraufgeführt.(Bild: Bogi Nagy)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Brucknerhaus in Linz macht Platz für junge Musikerinnen und Musiker: Unter dem Motto „Vom Berg an die Donau“ sind am Mittwoch, 6. Mai, und Donnerstag, 7. Mai, hochkarätige Konzerte von Lehrenden und Studierenden der Bruckneruni angesetzt. Und es gibt Kurzfilme...

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Er meint es ernst: Leonhard Gaigg aus Ebensee ist ein junger Musiker, der sowohl Klarinette als auch Komposition an der Anton Bruckner Privatuniversität studiert.

Als 21-Jähriger in den Raum der Klassik zu betreten heißt, in ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Gegenwart einzutauchen. 

Vom Berg an die Donau

Komponieren und Klarinette spielen? „Eine Doppelrolle, die ich mag. Aber besonders gefällt mir das gemeinsame Erarbeiten von Werken mit Kolleginnen und Kollegen“, sagt Gaigg. Dazu gibt es gerade die Gelegenheit: Am Mittwoch, 6. Mai, und Donnerstag, 7. Mai, rücken Gaigg sowie Studierende und Lehrende der Bruckneruni „Vom Berg an die Donau“ und geben im Linzer Brucknerhaus zwei hochkarätige Konzerte.

Das Symphonieorchester der Bruckneruni – junger, brillanter Klangkörper – tritt im Brucknerhaus ...
Das Symphonieorchester der Bruckneruni – junger, brillanter Klangkörper – tritt im Brucknerhaus auf und präsentiert neue Kompositionen und Filme.(Bild: Reza Rasouli)

Zur Erinnerung: Die Uni ist ja am Fuße des Pöstlingbergs angesiedelt. Das Brucknerhaus – das Konzerthaus an der Donau – öffnet sich jetzt nicht nur für die jungen Musikerinnen und Musiker, sondern es wird auch ein besonderes Programm geboten.

Barock, Sibelius und Sirenen
Den Auftakt macht das Kammerkonzert „Landlust“ (6. Mai, 19.30 Uhr) im Mittleren Saal. Unter der künstlerischen Leitung von Elisabeth Wiesbauer lässt das junge Ensemble in die Klangwelt des französischen Barock eintauchen.

Das zweite Konzert (7. Mai, 19.30 Uhr) mit dem Symphonieorchester der Bruckneruni wird von Kai Röhrig (Mozarteum Salzburg) dirigiert. Unter dem Motto „Über.Land.Partie“ hört man Werke u.a. von Sibelius oder Richard Strauss. Zudem gibt es Uraufführungen von Kompositionen junger Studierender, darunter Gaiggs Werk „Sirens“.

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Bilder, die man auch hören kann
„Ich vertonte einen Kurzfilm einer jungen Filmemacherin“, sagt er im „Krone“-Talk. „Der Film wird beim Konzert im Brucknerhaus abgespielt und stellt verschiedene Bezüge zu den mythologischen Figuren der Sirene und dem Meer dar. Diese Bilder sind auch in meiner Musik zu hören.“

Gaigg gewann übrigens im Vorjahr den Lions-Kompositionswettbewerb. Sein Stück „The Rising of the Moon“ wurde für das Finale des europäischen Musikwettbewerbs in Dublin ausgewählt. Im Jahr 2023 gewann er den Kompositionspreis des Landes Oberösterreich.

Übrigens: Insgesamt werden acht Orchesterminiaturen uraufgeführt und sieben Kurzfilme gezeigt. Diese Kombination im Rahmen eines Konzerts im Linzer Brucknerhaus ist sehr einzigartig. 

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