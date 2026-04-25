Klingende „Landpartie“ im Linzer Brucknerhaus

Gaigg gewann übrigens im Vorjahr den Lions-Kompositionswettbewerb. Sein Stück „The Rising of the Moon“ wurde für das Finale des europäischen Musikwettbewerbs in Dublin ausgewählt. Im Jahr 2023 gewann er den Kompositionspreis des Landes Oberösterreich.

Übrigens: Insgesamt werden acht Orchesterminiaturen uraufgeführt und sieben Kurzfilme gezeigt. Diese Kombination im Rahmen eines Konzerts im Linzer Brucknerhaus ist sehr einzigartig.