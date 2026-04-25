England: Acht Minuten zwischen Tränen und Ekstase!

Pures Drama in der Nachspielzeit

Dann der absolute Wahnsinn: In der 95. Minute trifft Rochdale zum 1:0 – der Aufstieg scheint perfekt. Die Fans stehen schon zum Jubel bereit, einige stürmen sogar das Feld. Wegen der Unterbrechung, lässt der Schiedsrichter das Spiel noch etwas weiterlaufen und das wird zum Gamechanger!