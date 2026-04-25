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Aufstiegs-Drama pur

England: Acht Minuten zwischen Tränen und Ekstase!

Fußball International
25.04.2026 16:59
Mehr Drama geht nicht: In der 103. Minute fiel der Ausgleich, der den Aufstieg bedeutete.
Mehr Drama geht nicht: In der 103. Minute fiel der Ausgleich, der den Aufstieg bedeutete.(Bild: Krone KREATIV/x.com/@TotalFootball)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Diese Drehbücher schreibt nur der Fußball! Im Aufstiegs-Showdown der englischen National League (5. Liga) fällt die Entscheidung erst in der 103. Minute – inklusive Platzsturm und irrem Tor.

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Vor dem letzten Spieltag war die Lage klar – und extrem spannend: York City führte mit 107 Punkten vor Rochdale (105 Punkte). Im direkten Duell ging es um alles. Die Ausgangslage: York City benötigte ein Unentschieden, während Rochdale zwingend einen Sieg brauchte.

Pures Drama in der Nachspielzeit
Dann der absolute Wahnsinn: In der 95. Minute trifft Rochdale zum 1:0 – der Aufstieg scheint perfekt. Die Fans stehen schon zum Jubel bereit, einige stürmen sogar das Feld. Wegen der Unterbrechung, lässt der Schiedsrichter das Spiel noch etwas weiterlaufen und das wird zum Gamechanger!

Ausgleich in Minute 103 – war der Ball hinter der Linie?
In der 90.+13. Minute passiert das Unfassbare: York City gleicht aus! Nach einer Flanke kommt es zu wilden Szenen im Strafraum, der Ball wird auf der Linie geklärt oder doch nicht? Selbst Zeitlupen bringen keine klare Auflösung. Egal! Der Treffer zählt.

Platzsturm und Ekstase
Mit dem 1:1 ist alles entschieden. York City steigt als Meister in die EFL League Two auf. Der Jubel kennt keine Grenzen, die Fans stürmen den Platz. Für Rochdale bleibt nur der Gang in die Play-offs.

Ein Liga-Finale, das alles hatte. Und es zeigt einmal mehr: Der Fußball schreibt die verrücktesten Geschichten.

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