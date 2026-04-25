LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen SV Ried

Hinterseer erwartet „ein richtig körperliches Spiel“

Den Tirolern ist unterdessen ein wenig die Leichtigkeit abhandengekommen, in den sechs Quali-Gruppen-Partien gab es nur einen Sieg. Gegen Altach konnte zuletzt allerdings zweimal remisiert werden. Vier Punkte und ein Sternchen beträgt der Vorsprung zum WAC.