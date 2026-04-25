34-Jähriger stach in Lienz auf Betreuerin ein

Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 11 Uhr in der Wohnung des Tatverdächtigen. Der 34-jährige Einheimische hat eine psychische Vorerkrankung, lebt alleine und erhält regelmäßige Betreuung. Am Freitag dürfte es zwischen ihm und der 52-jährigen Betreuerin zu einem Streit gekommen sein, womöglich sei es ums Essen gegangen, erklärte LKA-Chefin Katja Tersch gegenüber der „Krone“.