34-Jähriger stach in Lienz auf Betreuerin ein

Wohl nur knapp ist eine 52-jährige Frau am Freitag in Lienz dem Tod entronnen: Ein Österreicher (34), der von ihr betreut wurde, zückte im Streit ein Messer und stach mehrfach auf die Frau ein. Sie wurde lebensbedrohlich verletzt.
Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 11 Uhr in der Wohnung des Tatverdächtigen. Der 34-jährige Einheimische hat eine psychische Vorerkrankung, lebt alleine und erhält regelmäßige Betreuung. Am Freitag dürfte es zwischen ihm und der 52-jährigen Betreuerin zu einem Streit gekommen sein, womöglich sei es ums Essen gegangen, erklärte LKA-Chefin Katja Tersch gegenüber der „Krone“.
Mutige Zeugin eilte zu Hilfe
Im Zuge der Auseinandersetzung griff der Mann dann zu einem Messer und stach laut Polizei mehrmals auf den Oberkörper der Einheimischen ein. Die Frau rief um Hilfe, was eine Zeugin alarmierte. „Diese konnte schließlich dem Beschuldigten das Messer aus der Hand schlagen und die Rettungskette in Gang setzen“, so die Ermittler.
Das 52-jährige Opfer musste einer Notoperation unterzogen werden. Sie befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.
Die Polizei in einer Aussendung
Opfer notoperiert, Verdächtiger geständig
Die lebensgefährlich verletzte 52-Jährige wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert und dort notoperiert. Mittlerweile befindet sie sich außer Lebensgefahr, allerdings konnte sie noch nicht zu dem Vorfall befragt werden. Weitere Details waren daher vorläufig noch unklar, wie Tersch erklärte.
Der Beschuldigte wurde am Samstag einvernommen, er zeigte sich laut Exekutive geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
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