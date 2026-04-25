Wie Stiegl gut durch die „Bierkrise“ rauscht

Der Biermarkt ist rückläufig, die Brauer dürsten nach mehr Umsatz. In Österreich ist der Markt fest in der Hand der Brauunion, die über 50 Prozent Anteil hat. Größter Konkurrent ist die Salzburger Brauerei Stiegl. Herbert Bauer, der vor rund einem Jahr von Coca Cola zu Stiegl wechselte, konnte sich zuletzt im Marktumfeld noch halbwegs gut davon.