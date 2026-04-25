Wie Stiegl gut durch die „Bierkrise“ rauscht

Die Privatbrauerei Stiegl schnitt besser als der Markt ab. Die Fußball-WM soll den Bierdurst erhöhen, trotz ungelegener Anstoßzeiten hierzulande. Bei den Rabattschlachten in den Supermärkten will sich der Salzburger Hersteller nicht mehr so viel beteiligen.
Der Biermarkt ist rückläufig, die Brauer dürsten nach mehr Umsatz. In Österreich ist der Markt fest in der Hand der Brauunion, die über 50 Prozent Anteil hat. Größter Konkurrent ist die Salzburger Brauerei Stiegl. Herbert Bauer, der vor rund einem Jahr von Coca Cola zu Stiegl wechselte, konnte sich zuletzt im Marktumfeld noch halbwegs gut davon.
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