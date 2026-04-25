Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hoffen auf Fußball-WM

Wie Stiegl gut durch die „Bierkrise“ rauscht

Wirtschaft
25.04.2026 13:37
Viele Junge trinken weniger, auch Migranten greifen oft weniger zum Bier.
Viele Junge trinken weniger, auch Migranten greifen oft weniger zum Bier.(Bild: Stiegl)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die Privatbrauerei Stiegl schnitt besser als der Markt ab. Die Fußball-WM soll den Bierdurst erhöhen, trotz ungelegener Anstoßzeiten hierzulande. Bei den Rabattschlachten in den Supermärkten will sich der Salzburger Hersteller nicht mehr so viel beteiligen.

0 Kommentare

Der Biermarkt ist rückläufig, die Brauer dürsten nach mehr Umsatz. In Österreich ist der Markt fest in der Hand der Brauunion, die über 50 Prozent Anteil hat. Größter Konkurrent ist die Salzburger Brauerei Stiegl. Herbert Bauer, der vor rund einem Jahr von Coca Cola zu Stiegl wechselte, konnte sich zuletzt im Marktumfeld noch halbwegs gut davon.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
25.04.2026 13:37
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Ab dem 1. Mai ist die Steuer auf Spritpreise in Deutschland niedriger (Symbolbild).
Für Mai und Juni
Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
133.075 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
104.961 mal gelesen
Christian Poley
Niederösterreich
Ersthelfer sprang in Donau: „Das Auto sank sofort“
101.016 mal gelesen
Nach rund drei Stunden war das Auto geborgen. 
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1164 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1005 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Außenpolitik
EU hält trotz Krise an 2500 neuen Beamten fest
626 mal kommentiert
Bauer kritisierte die EU um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Pläne, den ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Hoffen auf Fußball-WM
Wie Stiegl gut durch die „Bierkrise“ rauscht
Bei Ryanair
Genug Kerosin, Flüge können trotzdem teurer werden
Krone Plus Logo
Wegen des Sparpakets
Pensionisten verlieren heuer bis zu 300 Euro
Krone Plus Logo
2030er-Ziele wackeln
Glasfaser-Ausbau: Zukunft hängt am seidenen Faden
„Krone“-Kommentar
Liebe Chefs, geht mit euren Mitarbeitern essen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf