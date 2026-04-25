Eine gute Zukunft für die nächsten Generationen

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir die ersten, die es besser machen!? Für ein neues Miteinander“ findet am kommenden Mittwoch (Beginn: 9 Uhr) im Bundesgymnasium Kurzwiese in Eisenstadt der „Aktionstag Schöpfung“ statt. Veranstaltet wird er von Bio Austria, dem Verein der Burgenländischen Naturschutzorgane, dem Naturschutzbund und der Diözese. Auch die Umweltanwaltschaft, das Kuratorium für Verkehrssicherheit, die burgenländischen ÖKOLOG-Schulen sowie die Landesregierung sind mit an Bord. Beim 20. Jubiläum stehen Zusammenhalt, Verantwortung und Zukunftsoptimismus im Fokus.