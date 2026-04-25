Eine gute Zukunft für die nächsten Generationen

Bei einem Aktionstag am 29. April in Eisenstadt dreht sich alles um ein lebenswertes Morgen. Jung und Alt sind eingeladen, mitzumachen.
Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir die ersten, die es besser machen!? Für ein neues Miteinander“ findet am kommenden Mittwoch (Beginn: 9 Uhr) im Bundesgymnasium Kurzwiese in Eisenstadt der „Aktionstag Schöpfung“ statt. Veranstaltet wird er von Bio Austria, dem Verein der Burgenländischen Naturschutzorgane, dem Naturschutzbund und der Diözese. Auch die Umweltanwaltschaft, das Kuratorium für Verkehrssicherheit, die burgenländischen ÖKOLOG-Schulen sowie die Landesregierung sind mit an Bord. Beim 20. Jubiläum stehen Zusammenhalt, Verantwortung und Zukunftsoptimismus im Fokus.
Mehr Optimismus, bitte!
„Naturkatastrophen, Kriege und eine angespannte Wirtschaftslage bestimmen aktuell das Weltgeschehen. Gerade deshalb brauchen wir wieder mehr Zuversicht. Nur sie kann zu einer besseren Zukunft führen“, appelliert die Grüne-Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner, die die Initiative ausdrücklich unterstützt. Die Landespolitik arbeite mit der Klima- und Energiestrategie „mit ganzer Kraft an einer lebenswerten Zukunft für die nächsten Generationen.“ Doch Umweltschutz gehe uns alle an. Daher müsse man dringend Kräfte bündeln.
Das erwartet die Besucher
Der Aktionstag bietet Schulklassen als auch Erwachsenen Gelegenheit dazu. Neben Vorträgen stehen interaktive Mitmachstationen, Workshops, Exkursionen sowie eine Filmvorführung auf dem Programm. Am Abend (Start ist um 18 Uhr) wird das Thema bei einer Podiumsdiskussion vertieft. Die Veranstaltung ist übrigens kostenlos.
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