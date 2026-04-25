LIVE ab 17 Uhr: Der WAC empfängt den GAK

„Wenn du die Streuung einer Schrotflinte hast, dann ...“

Für Silberberger ist die größte Baustelle, „zu vereinen, dass jeder für jeden durchs Feuer geht und jeder endlich erkennt, welche Art Fußball in der Quali-Runde gespielt wird“. Hinzu kommt die schwache Ausbeute aus Standardsituationen, auf denen im Training derzeit das Hauptaugenmerk liegt. „Wenn du die Streuung einer Schrotflinte hast, dann tust du dir schwer. Und die haben wir aktuell, so ehrlich muss man sein. Wir haben viel zu wenig Ertrag“, sagte der 52-Jährige. Der letzte Liga-Sieg des WAC datiert vom 7. Dezember, in den zwölf Spielen danach wurden magere fünf Punkte geholt.