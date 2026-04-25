Schock-Diagnose Krebs trifft unsere Olympionikin!

Olympische Spiele als Ziel

Der gebürtige Tiroler gibt sich dennoch positiv. „Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Vanessa noch einen weiteren olympischen Zyklus zu bestreiten! Der Sport und unsere gemeinsame Arbeit bleiben mein Antrieb – ich werde mein Leben weiterhin mit ungebrochener Zuversicht und viel Kampfgeist führen.“