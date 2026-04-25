Schock-Diagnose Krebs trifft unsere Olympionikin!

Tom Herzog, der Lebenspartner und Coach von Österreichs Eisschnelllauf-Ass Vanessa, ist an einem heimtückischen Krebs erkrankt. Die gebürtige Tirolerin und Wahl-Ferlacherin macht ihrem Herzblatt Mut – er selbst nimmt auch öffentlich Stellung.
Schock-Diagnose! Österreichs Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog hatte gerade erst ihre erste ÖOC-Sitzung als neue Athleten-Vertreterin hinter sich gebracht – dann gab’s für die Wahl-Ferlacherin einen echten Tiefschlag:
Gehirntumor festgestellt
Bei ihrem Trainer-Ehemann Tom Herzog wurde ein Gehirntumor festgestellt. „Ich bin in Thailand, um meine Parkinson-Krankheit zu untersuchen – und dann haben die Ärzte auch das gefunden“, erklärt der 56-Jährige.
Olympische Spiele als Ziel
Der gebürtige Tiroler gibt sich dennoch positiv. „Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Vanessa noch einen weiteren olympischen Zyklus zu bestreiten! Der Sport und unsere gemeinsame Arbeit bleiben mein Antrieb – ich werde mein Leben weiterhin mit ungebrochener Zuversicht und viel Kampfgeist führen.“
„Wir schaffen auch das“
Und seine Vanessa, mit der er schon WM- und EM-Titel feierte, mit der er schon bei vier Olympischen Spielen (2014, 2018, 2022, 2026) antrat, betont aus der Ferne: „Wir schaffen auch das!“
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