Der Erzberg steht dieses Jahr unter Strom!

Das härteste Enduro-Rennen der Welt feiert sein 30. Jubiläum. Elektrische Gefährte feiern dabei in Eisenerz ihre große Premiere. Manuel Lettenbichler könnte mit nächstem Erfolg beim Erzbergrodeo Geschichte schreiben. Der Steirer Michael Kratzer erlebt indes sein heißersehntes Debüt.
Ein ganz besonderes Jubiläum! Was in den 90er-Jahren als Idee entstand, 1995 erstmals ausgetragen wurde, wirkt seit Anbeginn wie ein Magnet für die Motorsport-Knofel und erlebt an diesem Wochenende seine 30. Ausgabe: das berühmte Erzbergrodeo! Ein Rennen, bei dem sich die besten und härtesten Enduro-Fahrer aus der ganzen Welt der Herausforderung am Erzberg stellen.
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