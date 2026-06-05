Der Erzberg steht dieses Jahr unter Strom!

Ein ganz besonderes Jubiläum! Was in den 90er-Jahren als Idee entstand, 1995 erstmals ausgetragen wurde, wirkt seit Anbeginn wie ein Magnet für die Motorsport-Knofel und erlebt an diesem Wochenende seine 30. Ausgabe: das berühmte Erzbergrodeo! Ein Rennen, bei dem sich die besten und härtesten Enduro-Fahrer aus der ganzen Welt der Herausforderung am Erzberg stellen.