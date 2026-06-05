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Jubiläum und Premiere

Der Erzberg steht dieses Jahr unter Strom!

Motorsport
05.06.2026 12:30
Der Bayer Manuel Lettenbichler ist am Wochenende am Erzberg wieder der große Gejagte.
Der Bayer Manuel Lettenbichler ist am Wochenende am Erzberg wieder der große Gejagte.(Bild: Jörg Mitter/Red Bull Content Pool)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Das härteste Enduro-Rennen der Welt feiert sein 30. Jubiläum. Elektrische Gefährte feiern dabei in Eisenerz ihre große Premiere. Manuel Lettenbichler könnte mit nächstem Erfolg beim Erzbergrodeo Geschichte schreiben. Der Steirer Michael Kratzer erlebt indes sein heißersehntes Debüt.

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Ein ganz besonderes Jubiläum! Was in den 90er-Jahren als Idee entstand, 1995 erstmals ausgetragen wurde, wirkt seit Anbeginn wie ein Magnet für die Motorsport-Knofel und erlebt an diesem Wochenende seine 30. Ausgabe: das berühmte Erzbergrodeo! Ein Rennen, bei dem sich die besten und härtesten Enduro-Fahrer aus der ganzen Welt der Herausforderung am Erzberg stellen.

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