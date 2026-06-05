Landesliga-Knalleffekt! Aufstiegsduell entschieden

Beim heutigen Landesliga-Kracher zwischen Allerheiligen und den Hartberg Amateuren (19 Uhr, live auf krone.tv) dürfen schon jetzt beide Teams jubeln. Denn ein Regionalliga-Klub steigt freiwillig ab. In der Landesliga bekommt der DSV Leoben eine überraschende Chance, weil ein Konkurrent aufgibt.
Vor der letzten Runde der Regional- und Landesliga wirbeln zwei Vereine das Auf- und Abstiegsrennen noch einmal gehörig durcheinander: St. Anna, das sich für einen freiwilligen Abstieg aus der Regionalliga Mitte entscheidet und Gamlitz, das seine Kampfmannschaft auflöst.
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