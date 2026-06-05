Beinahe schon kitschig: Walderalm im Karwendel

Unser Ziel, die Walderalm im Karwendel, ist ohne Zweifel eines der bekanntesten Fotomotive Tirols. Wir nehmen den Waldaufstieg von Gnadenwald/Kranzach. Also dann: Nix wie los!
Am Ausgangspunkt folgen wir dem Fahrweg, der – vor allem am Beginn – recht zügig nach oben leitet. Er verläuft fast bis ans Ziel im Wald, der uns an heißen Tagen angenehmen Schatten spendet. Gegenüber vom Inntal liegen nicht nur die Gipfel der Tuxer Alpen auf dem Präsentierteller. Im Südwesten blickt man in die Stubaier Alpen, wo sich das Zuckerhütl (3507m) ausgezeichnet erkennen lässt.
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