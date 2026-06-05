Beinahe schon kitschig: Walderalm im Karwendel

Am Ausgangspunkt folgen wir dem Fahrweg, der – vor allem am Beginn – recht zügig nach oben leitet. Er verläuft fast bis ans Ziel im Wald, der uns an heißen Tagen angenehmen Schatten spendet. Gegenüber vom Inntal liegen nicht nur die Gipfel der Tuxer Alpen auf dem Präsentierteller. Im Südwesten blickt man in die Stubaier Alpen, wo sich das Zuckerhütl (3507m) ausgezeichnet erkennen lässt.