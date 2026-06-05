Pensionist (79) griff nach Auto-Duell zum Messer

Autobahn im Burgenland am 12. August 2025: Eine Wienerin (27), unterwegs mit dem Ehemann (32), lenkt das Auto. Laut Schild wird die Fahrbahn in 200 m auf eine Spur verengt. Der Deutsche will sich im letzten Moment reindrängen – und muss sich hinter der Dame einreihen. Später überholt er hupend, schneidet rein und bremst abrupt. Mehrmals, wenn die Frau an ihm vorbeifahren will, wechselt auch er die Spur. Und schleift sich ein. Man verliert einander bis zur Raststation Loipersdorf aus den Augen.

Gymnastikübungen hinter einem fremden Fahrzeug

Dort hielt auch der Rentner an, „um in gebückter Haltung Gymnastik“ zu machen – ausgerechnet hinter dem Auto der Wiener Familie. „Wegen der brennenden Wade“, meint der 79-Jährige. Dann will er einen Hund bellen gehört haben. Schaute auf der linken Hinterseite ins Innere des Autos. Just in dem Moment entdeckte ihn der 32-Jährige und will ihn zur Rede stellen. Der Deutsche eilte zu seinem Fahrzeug. Und wurde somit als Autobahn-Kontrahent identifiziert. Zurück geblieben war ein aufgestochener Hinterreifen ...