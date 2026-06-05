Verurteilt: 14-Jähriger räumte Friseursalons leer

„Die Vorwürfe, die hier im Raum stehen, sind ernst“, hält der Verteidiger fest. Ob das auch so bei seinem erst 14-jährigen Mandanten angekommen ist, bleibt fraglich. Denn der Richterin liefert er nur genuschelte Antworten, wie: „Ich hab’ ja nur zugeschaut.“ Oder: „Weiß ich nicht mehr.“ Es geht um beachtliche zwölf Einbruchsfakten in Autos, eine Apotheke, Automaten – und in gleich vier Friseurgeschäfte.