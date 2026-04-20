Mann (69) bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Montagmittag kam es im Bezirk Deutschlandsberg zu einem tödlichen Forstunfall. Ein 69-jähriger Mann wurde von einem Baum getroffen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
In Preding (Bezirk Deutschlandsberg) führten am Montag Vater und Sohn in einem Waldstück Forstarbeiten durch. Vor dem Fällen eines Baumes informierte der Sohn seinen Vater über die geplante Fallrichtung und kündigte dies auch unmittelbar davor erneut an.
Am Oberkörper getroffen
Nachdem der Baum gefällt war, bemerkte der Sohn jedoch, dass sein Vater im Bereich des Oberkörpers getroffen worden war. Trotz der sofort in Gang gesetzten Rettungskette und Reanimationsversuchen durch den Notarzt konnte das Leben des 69-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Ein Alkotest mit dem Sohn verlief negativ. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.
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