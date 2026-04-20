Mann (69) bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Am Oberkörper getroffen

Nachdem der Baum gefällt war, bemerkte der Sohn jedoch, dass sein Vater im Bereich des Oberkörpers getroffen worden war. Trotz der sofort in Gang gesetzten Rettungskette und Reanimationsversuchen durch den Notarzt konnte das Leben des 69-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.