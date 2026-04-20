Formel 1 gibt Gas: Neue Regeln schon in Miami!

Bereits zuvor hatte Toto Wolff in einer Videokonferenz von „konstruktiven Gesprächen“ berichtet. Alle Involvierten würden dasselbe Ziel verfolgen. „Es geht darum, wie wir das Produkt verbessern, es zu einem echten Rennwagen machen und gleichzeitig die Sicherheit optimieren können – aber mit Bedacht und nicht mit Gewalt.“ Aus seiner Sicht komme man guten Lösungen zu einer Weiterentwicklung des Reglements näher. „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, in der Entscheidungen manchmal überhastet getroffen wurden, wir dann über das Ziel hinausgeschossen sind und erst später gemerkt haben, dass es nicht gut war“, sagte der Wiener.