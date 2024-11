Studie: Nanoplastik im Körper hemmt Antibiotika

Antibiotikaresistente Bakterien entstehen

Doch es zeigte sich noch eine andere Gefahr: Durch die Bindung an die winzigen Plastikpartikel wird das Antibiotikum an nicht dafür vorgesehene Stellen im Körper transportiert, wodurch es nicht nur seine gezielte Wirkung verliert, sondern möglicherweise andere unerwünschte Effekte hervorruft, wie der Experte betont: „Besonders besorgniserregend ist unsere Erkenntnis, dass die lokale Konzentration von Antibiotika an der Oberfläche der Nanoplastikpartikel ansteigen kann.“