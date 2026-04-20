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Aprilwetter

Sturm, Regen, Hagel! Unwetter fegt über Kärnten

Kärnten
20.04.2026 14:36
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

April, April – der macht, was er will! Davon, dass alte Sprichwörter und Bauernregeln gelegentlich absolut stimmen, wurden Kärntnerinnen und Kärntner am Montag überzeugt. Was mit Regen begann, endete in Hagel.

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Der Montag begann mit milden Temperaturen, am frühen Nachmittag dann der Wetterumschwung. Hagelgewitter zogen über das südlichste Bundesland, vor allem die Bezirke St. Veit, Klagenfurt und Völkermarkt sind betroffen. Knapp vor 14 Uhr wurde der „erste Hagel des Jahres“ in Magdalensberg gemeldet, kurz darauf fielen auch in Klagenfurt Eiskügelchen vom Himmel.

Am Montag fiel kleinkördniger Hagel.
Am Montag fiel kleinkördniger Hagel.(Bild: O. Schwab)
Autoschäden dürften keine zu befürchten sein.
Autoschäden dürften keine zu befürchten sein.(Bild: Clara Milena Steiner)
In St. Primus sieht es aus, als hätte es geschneit.
In St. Primus sieht es aus, als hätte es geschneit.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Hagel fiel auch in Klagenfurt vom Himmel.
Hagel fiel auch in Klagenfurt vom Himmel.(Bild: Clara Milena Steiner)
Kühnsdorf ist weiß.
Kühnsdorf ist weiß.(Bild: O. Schwab)

Kommt noch mehr Hagel?
Stärkere Gewitter, Blitzlandungen, Hagel und Starkregen bestätigen auch die Wetterdienste Ubimet und GeoSphere Austria. Dass es am Montag in Kärnten noch einmal hagelt, erwarten die Meteorologen nicht.

DIe Unwetterwarnungen der GeoSphere Austria zeigen die betroffenen Gebiete in Unterkärnten.
DIe Unwetterwarnungen der GeoSphere Austria zeigen die betroffenen Gebiete in Unterkärnten.(Bild: GeoSphere/Screenshot)

Im Gegenteil: Nachdem die Gewitter in den Nachmittagsstunden ihren Höhepunkt erreichen, sollte es ab Dienstag ruhiger werden. „Ein paar Regenschauer“ können laut GeoSphere bis zum Abend abklingen, der Wind weht nur schwach bis mäßig. Ab Mittwoch wird es bereits deutlich freundlicher.

Bei Hagel richtig reagieren
Es sei nicht ratsam, während eines Hagelunwetters nach draußen zu gehen. Wer im Freien unterwegs ist und von Hagel überrascht wird, sollte sich schnell einen Unterschlupf suchen und das Unwetter dort abwarten. Fenstern, Türen und Garagentore sollten geschlossen werden.

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Wind deckte Dach ab
Alles begann schon am Sonntag: In den frühen Abendstunden zog heftiger Wind auf, dann folgten starke Regenschauer. In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt wurde ein Dach abgedeckt, wie Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr bestätgt: „Der heftige Wind trug am Sonntag sogar Teile des Hausdaches, in dem sich ein Kaffeehaus befindet, ab“, so der Einsatzleiter.

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