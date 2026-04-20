Sturm, Regen, Hagel! Unwetter fegt über Kärnten

Wind deckte Dach ab

Alles begann schon am Sonntag: In den frühen Abendstunden zog heftiger Wind auf, dann folgten starke Regenschauer. In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt wurde ein Dach abgedeckt, wie Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr bestätgt: „Der heftige Wind trug am Sonntag sogar Teile des Hausdaches, in dem sich ein Kaffeehaus befindet, ab“, so der Einsatzleiter.