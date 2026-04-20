Steirischem Helfer droht Haftstrafe in Ukraine

Faires Verfahren nicht gewährleistet?

Kollnig und seine Unterstützer hoffen nun, durch internationale Medienaufmerksamkeit für den Fall, seine Freilassung oder zumindest ein „faires Verfahren“ in der Ukraine zu erreichen. Derzeit sehen sie ein solches angesichts der Vorgangsweise der ukrainischen Justiz - unter anderem soll die ukrainische Anklagebehörde vorverurteilende Stellungnahmen veröffentlicht haben – nicht gewährleistet. Außerdem dürften „die Kontakte, die der Vater hat, Wirkung zeigen“, mutmaßte Kollnig in der Videoschaltung mit den Journalisten in Graz. Mit dem österreichischen Außenministerium sei er zwar seit seiner Festnahme im Jänner in Verbindung, bisher habe er aber „wenig wirksame Unterstützung“ von dieser Seite erhalten. „Erst seit April habe ich das Gefühl, dass versucht wird, mir zu helfen“, so Kollnig.