Vom unerwünschten Fremden zum gefeierten Superstar

Fleischhauer spendierte Steaks

Ende der 80er-Jahre wechselte John von Liverpool zu Real Sociedad. Als erster nicht-baskischer Spieler des Vereins seit mehreren Jahrzehnten lehnten ihn die Fans ab. Gellende Pfiffe bei seiner Präsentation, als Ausländer war er nicht willkommen. In zehn Spielen gegen Barcelona und Real erzielte „Aldo“ zehn Treffer, stieg damit vom unerwünschten Fremden zum Helden auf. Ein baskischer Fleischhauer spendierte ihm nach jedem Treffer ein T-Bone-Steak, sogar ein Fanklub wurde nach Aldridge benannt.