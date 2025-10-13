WHO alarmiert: Resistenz gegen Antibiotika steigt

Was Patienten tun können

Nicht alle Infektionen gehen auf Bakterien zurück. Sie können auch von Viren wie etwa Hepatitis B, Pilzen oder Parasiten ausgelöst werden. Antibiotika helfen nur bei den bakteriellen Infektionen, wie etwa Blasenentzündungen. Patientinnen und Patienten könnten dazu beitragen, das Problem in den Griff zu bekommen, sagte Hutin. Zum einen, indem sie das Infektionsrisiko verringern. Das könne durch häufiges Händewaschen, die Benutzung von Desinfektionsgel oder Impfungen gelingen. Zum anderen beim Gang in die Praxis: „Wenn Sie mit Fieber zum Arzt gehen, sollten Sie nicht automatisch erwarten, ein Antibiotikum zu bekommen“, so Hutin. Die WHO verlangt dringend mehr Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika.