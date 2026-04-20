Rassismus-Eklat! Danso reagiert auf Shitstorm

„Ich habe die Kommentare gesehen. Der rassistische Missbrauch hat in diesem Spiel und sonst wo keinen Platz“, stellt ÖFB-Kicker Kevin Danso in seinem Posting auf Instagram klar – und erhält dafür viel Zuspruch ...
Danso wurde nach seinem Fehler beim 2:2 von Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion rassistisch beleidigt, ja ein wahrer Shitstorm erging über den 27-jährigen Österreicher im Internet. Der Premier League-Klub bezeichnete diese als „abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus“, der klar eine Straftat darstelle. Gemeinsam mit den Behörden wolle man die Täter ausfindig machen.
Tottenham forderte auch die Betreiber der sozialen Netzwerke wie X und Instagram auf, schnell und entschlossen zu handeln, wenn rassistische Beleidigungen gemeldet werden. „Den Tätern drohen Freiheitsstrafen, Stadionverbote, Vorstrafen, Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit oder von der Polizei angeordnete Aufklärungsprogramme“, betonten die Londoner.
„Geben jedes Mal unser Bestes“
Nun hat sich auch Danso selbst zu den Vorkommnissen geäußert. „Ich habe die Kommentare ebenfalls gesehen. Rassistische Beleidigungen haben weder in diesem Spiel noch sonst irgendwo etwas zu suchen“, schreibt Danso auf Instagram. „Es definiert mich nicht und lenkt mich nicht von dem ab, was wichtig ist. Ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe und warum ich spiele. Jetzt geht es darum, konzentriert zu bleiben, härter zu arbeiten und für die nächsten Spiele stärker zurückzukommen. Wir geben nicht auf, wir glauben weiter an uns und wir geben jedes Mal unser Bestes, wenn wir den Platz betreten.“
Danso hatte am Samstag mit seinem Ballverlust im eigenen Strafraum den späten Ausgleichstreffer der Gäste eingeleitet. Der Klub des ÖFB-Kickers steckt damit weiter in der Abstiegszone fest. Doppelt bitter: Die Partie fand im Rahmen des „No Room For Racism“ (Kein Platz dem Rassismus) der Liga statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.