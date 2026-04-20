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Rassismus-Eklat! Danso reagiert auf Shitstorm

Premier League
20.04.2026 14:23
Kevin Danso
Kevin Danso(Bild: AFP/ANDY BUCHANAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich habe die Kommentare gesehen. Der rassistische Missbrauch hat in diesem Spiel und sonst wo keinen Platz“, stellt ÖFB-Kicker Kevin Danso in seinem Posting auf Instagram klar – und erhält dafür viel Zuspruch ...

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Danso wurde nach seinem Fehler beim 2:2 von Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion rassistisch beleidigt, ja ein wahrer Shitstorm erging über den 27-jährigen Österreicher im Internet. Der Premier League-Klub bezeichnete diese als „abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus“, der klar eine Straftat darstelle. Gemeinsam mit den Behörden wolle man die Täter ausfindig machen. 

Tottenham forderte auch die Betreiber der sozialen Netzwerke wie X und Instagram auf, schnell und entschlossen zu handeln, wenn rassistische Beleidigungen gemeldet werden. „Den Tätern drohen Freiheitsstrafen, Stadionverbote, Vorstrafen, Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit oder von der Polizei angeordnete Aufklärungsprogramme“, betonten die Londoner.

(Bild: Kronen Zeitung)

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„Geben jedes Mal unser Bestes“
Nun hat sich auch Danso selbst zu den Vorkommnissen geäußert. „Ich habe die Kommentare ebenfalls gesehen. Rassistische Beleidigungen haben weder in diesem Spiel noch sonst irgendwo etwas zu suchen“, schreibt Danso auf Instagram. „Es definiert mich nicht und lenkt mich nicht von dem ab, was wichtig ist. Ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe und warum ich spiele. Jetzt geht es darum, konzentriert zu bleiben, härter zu arbeiten und für die nächsten Spiele stärker zurückzukommen. Wir geben nicht auf, wir glauben weiter an uns und wir geben jedes Mal unser Bestes, wenn wir den Platz betreten.“

Danso hatte am Samstag mit seinem Ballverlust im eigenen Strafraum den späten Ausgleichstreffer der Gäste eingeleitet. Der Klub des ÖFB-Kickers steckt damit weiter in der Abstiegszone fest. Doppelt bitter: Die Partie fand im Rahmen des „No Room For Racism“ (Kein Platz dem Rassismus) der Liga statt.

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