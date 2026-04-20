Rassismus-Eklat! Danso reagiert auf Shitstorm

„Geben jedes Mal unser Bestes“

Nun hat sich auch Danso selbst zu den Vorkommnissen geäußert. „Ich habe die Kommentare ebenfalls gesehen. Rassistische Beleidigungen haben weder in diesem Spiel noch sonst irgendwo etwas zu suchen“, schreibt Danso auf Instagram. „Es definiert mich nicht und lenkt mich nicht von dem ab, was wichtig ist. Ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe und warum ich spiele. Jetzt geht es darum, konzentriert zu bleiben, härter zu arbeiten und für die nächsten Spiele stärker zurückzukommen. Wir geben nicht auf, wir glauben weiter an uns und wir geben jedes Mal unser Bestes, wenn wir den Platz betreten.“