Mutter stalkte ihren Sohn (33) mit Osterkörbchen

„Ich bemuttere ihn nur“

„Aber warum suchen Sie weiter Kontakt?“, spricht Herr Rat den Kern der Anklage wegen Stalkings an. „Weil er die Realität verloren hat. Ich bemuttere ihn nur, was soll ich sagen?“, empört sich die Alleinerziehende. Und sieht den Ursprung allen Übels unter anderem in einer Frau. „Wir haben uns eigentlich immer wöchentlich gesehen. Der Kontakt war auch noch am Anfang mit der Freundin da. Aber sie war distanziert. Dann haben wir uns einmal im Monat gesehen und dann wollte sie nicht mehr.“ Seine neue Liebe würde ihren Sohn stark beeinflussen – im negativen Sinne. Beispiel: „Mein Sohn war Vegetarier. Sie ist Veganerin. Jetzt ist er auch Veganer.“